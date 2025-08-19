عقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح الحوشاني الاجتماع الدوري الـ26 لمديري عموم الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بمناطق المملكة، والذي استضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ليومين.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب، إذ أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة أهمية استعداد وتهيئة المنشآت التدريبية بالمناطق لاستقبال العام التدريبي الجديد بما يتناسب مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المؤسسة من خلال الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، كما تمت مناقشة آخر أعمال القبول والتسجيل والتحضير لأسبوع التهيئة، إضافة لاستعراض أبرز المؤشرات الإستراتيجية للمؤسسة ومستوى التقدم في مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ودور التشاركية في تعزيز الاستدامة وتكامل العمل التشاركي مع شركاء المؤسسة، وعدة محاور تركزت على ضمان سير العملية التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمختلف مناطق المملكة.

ورحب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور أحمد آل مريع بجميع ضيوف الإدارة، مؤكداً حرص المؤسسة على إقامة مثل هذه الاجتماعات لضمان تحقيق مستهدفات المؤسسة.