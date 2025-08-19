المتوفى سعود بن معدي القحطاني.
توفي الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، بعد أن انزلق من سفح جبل سمحان بولاية مرباط.

وفي بيان لها، أكدت سفارة المملكة لدى مسقط متابعتها حادثة سقوط الشاعر القحطاني من مرتفعات جبل سمحان، مشيرة إلى أنها تنسق مع السلطات العُمانية المختصة لاستكمال إجراءات نقل جثمانه إلى المملكة.

وكشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار أنها باشرت الحادثة بمشاركة عدد من المواطنين، موضحة أن السائح السعودي تعرض لانزلاق من منطقة جبلية مرتفعة، ما تسبب في إصابات خطيرة أودت بحياته.

