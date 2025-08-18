أطلقت وكالة الوزارة للأحوال المدنية الإصدار الجديد من وثائق الواقعات المدنية (شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة).

ويتضمن هذا الإصدار أفضل التقنيات الحديثة وأعلى معايير السمات الأمنية في الطباعة.

وتتميز وثائق شهادة الميلاد والوفاة الجديدة بإضافة البيانات باللغة الإنجليزية ورمز الاستجابة السريع (QR)، الذي يمكن من خلاله التأكد من معلومات الوثيقة وطباعتها عبر منصة (أبشر).

ويأتي إطلاق الإصدار الجديد من هذه الوثائق ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير حلول رقمية ذكية للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.