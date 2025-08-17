حدد المركز الوطني للمناهج ضوابط تنظيم الفترات اللاصفية في الخطة الدراسية خلال العام الدراسي الجديد، وبيَّن أن الفترات اللاصفية تُعد مكوناً أساسياً من مكونات اليوم الدراسي، وتنفذ ضمن الزمن المحدد لليوم الدراسي بما لا يقل عن ساعة واحدة في مجموع مددها الزمنية، وتُخصص الفترات لتنفيذ برامج تعليمية وتربوية مخططة وهادفة، تُسهم في دعم النمو الشامل للطلاب في الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية على أن يُحتسب مجموع الزمن المخصص لتنفيذ البرامج المعتمدة خلال الفترات اللاصفية ضمن النصاب الأسبوعي للمعلم بوحدة الحصص الدراسية، إذ يُجمع الزمن المنفذ فعلياً ويُحتسب بما يعادل حصة دراسية واحدة، مشيراً إلى أنه يجب الالتزام الكامل بجميع الضوابط التنظيمية والتنفيذية المرتبطة بالفترات اللاصفية، كما هو موضح في دليل الخطط الدراسية، وأن تكون البرامج المنفذة ضمن الفترات اللاصفية معتمدة من المركز الوطني للمناهج، أو حاصلة على الموافقات اللازمة مسبقاً، وتلتزم المدارس بإدراج الفترات اللاصفية ضمن خطة زمنية معتمدة ومتابعة وتنفذ وفق الجدول المدرسي المعتمد.وأوضح أنه يُراعى في تنفيذ الفترات اللاصفية عدم الإخلال بانتظام الحصص الدراسية الأساسية أو الانتقاص من زمنها المعتمد وتوثق البرامج المنفذة خلال الفترات اللاصفية، بما في ذلك التقارير المرتبطة بها في سجلات المدرسة وسجلات المتابعة الفنية المعتمدة لديها، مشيراً إلى أن برامج الفترات اللاصفية ضمن الخطة الدراسية تشمل القيم والذكاء الاجتماعي والعاطفي والذوق العام والأمن السيبراني، بحيث تُخصص حصة واحدة في الصفوف الأولية والصفوف العليا من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لكل برنامج، ما عدا الأمن السيبراني الذي خُصصت له 3 حصص في المرحلة الابتدائية، و5 حصص في المرحلة المتوسطة، و7 حصص في المرحلة الثانوية.