قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما مادة الحشيش المخدر و(721) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

