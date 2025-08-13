كشف أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي لـ«عكاظ» أن أمانة الطائف ستزيل جسر المشاة المقطوع في الحوية، على أن يتم إنشاء جسر بديل في الموقع نفسه، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً لترتيب تنفيذ تحويلة مرورية بالموقع، إلا أن المشروع تأخر بسبب أعمال قائمة لشركة المياه الوطنية.

ورصدت «عكاظ» أمس (الأربعاء) استمرار بقاء الجسر مقطوعاً منذ نوفمبر 2024، بعد تعرضه لقطع تسببت فيه شاحنة ما أدى إلى تحطم الجزء الوسطي من الجسر وخروجه عن الخدمة.

وأعرب الأهالي والمشاة عن أملهم في سرعة إنجاز الجسر البديل للاستفادة منه في العبور بين جهتي الطريق السريع، الذي يشهد كثافة مرورية عالية في محيطه.