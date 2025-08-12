يُعدّ اليوم الدولي للشباب الذي يُصادف الـ12 من أغسطس من كل عام، مناسبة أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999م؛ بهدف تسليط الضوء على قضايا الشباب، وتعزيز دور الشباب في تحقيق الأهداف التنموية، التي تضع الشباب في صميم إستراتيجياتها وأهدافها المستقبلية.

وتراهن المملكة على دور الشباب في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بنية تساعد رواد الأعمال من الشباب على البدء في وضع اللبنة الأولى لمشاريعهم، والاهتمام بتنمية الشباب السعودي وتأهيلهم، وتمكينهم للقيام بدورهم في نهضة البلاد وبناء مستقبل واعد ومشرق، كما تؤكّد التزامها العميق بتأهيل جيل قادر على قيادة التحول الوطني وبناء كوادر وطنية شابة تتبوأ المناصب القيادية من خلال إطلاق العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات لدعمهم وتأهيلهم وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد وتوفير الفرص لهم، ضمن إحدى أهم أولويات المملكة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ظل رؤية المملكة 2030، شكّل تمكين الشباب محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، وذلك في العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تطوير المهارات، وتحفيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، وقد واكبت المملكة من خلال الهيئة العامة للإحصاء التطورات العالمية في المجال الإحصائي، وذلك عبر توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وقياس أداء الأجهزة الحكومية، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية.

وتشير البيانات الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة إجمالي السكان السعوديين (أقل من 35 سنة) 69.4%، من إجمالي السكان السعوديين عام 2024. كما بلغت نسبة الشباب السعودي (15-34 سنة) 35.9% من إجمالي السكان السعوديين للعام نفسه، إذ بلغت نسبة الذكور منهم 50.3% في مقابل 49.7% للإناث، فيما بلغت نسبة السكان الذين أعمارهم أقل من 35 سنة 61.4% من إجمالي السكان عام 2024.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على الالتزام بأعلى معايير إصدار المؤشرات الإحصائية وفق متغيرات العمر والجنس واتباع أحدث المنهجيات العالمية، مما يُسهم في تخطيط البرامج التنموية للشباب وتعزيز مشاركتهم في صياغة تصورات المستقبل، وهو ما يعكس دور الهيئة بصفتها مرجعاً إحصائياً رسمياً وطنياً مسؤولاً عن تنفيذ جميع الأعمال الإحصائية والإشراف الفني على القطاع الإحصائي في المملكة.