وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، محافظي المحافظات بمتابعة سير تنفيذ المشاريع والخدمات، والوقوف ميدانياً على احتياجات المواطنين وإنجاز معاملاتهم بما يعكس التوجهات التنموية للمنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم (الإثنين) اجتماع محافظي المحافظات، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووكيل الإمارة، وجرى استعراض التقارير المرتبطة بالأداء التنموي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومناقشة مؤشرات تنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات.

وتضم منطقة حائل 9 محافظات إلى جانب مدينة حائل، ويبلغ إجمالي عدد سكان المحافظات وحدها -باستثناء العاصمة الإدارية- 248,831 نسمة موزعين على: الحائط (74,596)، بقعاء (56,362)، الغزالة (12,767)، الشنان (29,419)، السليمي (17,343)، الشملي (20,946)، موقق (16,835)، وسميراء (19,563).

وأكد أمير منطقة حائل أن تلمس احتياجات المواطنين يمثل أولوية قصوى، مشدداً على تكامل الجهود بين المحافظين والجهات الحكومية لضمان جودة الخدمات، وتذليل المعوقات، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في المنطقة.