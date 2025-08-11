شدّدت وزارة التعليم على ألا يزيد عمر الطالب في المرحلة الابتدائية على 11 عاماً والمتوسطة على 16 عاماً والثانوية على 19 عاماً.

وبينت في دليل إجراءات العمل بمدارس التعليم العام أن من يزيد عمره عنّ السن المحددة يتم قبوله في مركز محو الأمية للمرحلة الابتدائية ومدارس التعليم المستمر للمرحلتين المتوسطة والثانوية. ويتم قبول من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوماً بالتجاوز على أن يتم التحاقه بالصف الأول الابتدائي في العام المقبل شريطة إقرار من ولي أمره، واستيفاء الطالب لعدد من الشروط، منها التحاق الطفل بالروضة لمدة فصلين دراسيين واتقان المهارات بناء على نتائج المقابلة أو اختبار المستوى وتوصية المعلمة بناءً على نتائج المقابلة أو اختبار المستوى.

وأوضخت الوزارة امتداد قبول طلاب ذوي الإعاقة إلى 45 يوماً من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، ويقبل الطالب ذو الإعاقة في برنامج التربية الخاصة المناسب والأقرب لمكان سكنه، ويجب تشخيص الطالب ذي الإعاقة من فريق عمل التربية الخاصة بالمدرسة أو تقرير من جهة مختصة ومعتمدة.