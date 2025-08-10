استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل اللقاء رحب أمير منطقة تبوك بوزير البيئة والمياه والزراعة، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة، وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وأعمال الوزارة في المنطقة، إضافة إلى استعراض عدد من الخدمات التي تقدمها منظومة البيئة والمياه والزراعة والتي تشمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والتي تعكس خدمات متواصلة للمواطنين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها منظومة البيئة والمياه والزراعة، والمشاريع التي تنفذها بالمنطقة.

من جانبه، نوه المهندس الفضلي بما حظيت به منطقة تبوك من مشاريع تنموية في مختلف قطاعات الوزارة، معرباً عن شكره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة.