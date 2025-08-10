أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، تعيين منى العجمي متحدثًا رسميًا للوزارة، قبيل بدء العام الدراسي بأيام، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والتواصل المؤسسي.

وتعد العجمي ثاني سيدة تتولى مهمات المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، إذ سبقتها ابتسام الشهري التي استمرت 4 سنوات كمتحدثة رسمية في الفترة من 2019 حتى 2023.

واعتبرت ابتسام الشهري أول امرأة سعودية تتقلد منصب متحدثة إعلامية لوزارة سعودية.

ويأتي هذا التعيين في إطار سعي الوزارة لتحسين قنوات الاتصال مع الجمهور وتعزيز التواصل الإعلامي.