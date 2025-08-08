شرطة الرياض تقبض على شخصين لسرقتهما مركبتين أخبار الجمعة 08 أغسطس 2025 18:25 «عكاظ» (الرياض) تابعوا عكاظ على قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على شخصين ظهر أحدهما في محتوى مرئي يسرق مركبة وهي في وضع التشغيل من أمام منزل، باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادهما)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.أخبار ذات صلة 300 يوم حد أقصى لتراخيص مشاريع البنية التحتية في الرياضالمنطقة الشرقية: القبض على 5 مقيمين لترويجهم 32 كيلوغراماً من الميثامفيتامين