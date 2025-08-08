قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على شخصين ظهر أحدهما في محتوى مرئي يسرق مركبة وهي في وضع التشغيل من أمام منزل، باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادهما)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.