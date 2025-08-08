تابعوا عكاظ على
Google News Account
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على شخصين ظهر أحدهما في محتوى مرئي يسرق مركبة وهي في وضع التشغيل من أمام منزل، باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادهما)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
أخبار ذات صلة
 
300 يوم حد أقصى لتراخيص مشاريع البنية التحتية في الرياض
300 يوم حد أقصى لتراخيص مشاريع البنية التحتية في الرياض
المنطقة الشرقية: القبض على 5 مقيمين لترويجهم 32 كيلوغراماً من الميثامفيتامين
المنطقة الشرقية: القبض على 5 مقيمين لترويجهم 32 كيلوغراماً من الميثامفيتامين