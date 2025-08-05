حصد المنتخب السعودي للعلوم النووية الميدالية البرونزية في مشاركته الثانية في أولمبياد العلوم النووية الدولي (INSO 2025)، الذي تستضيفه العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 30 يوليو إلى 6 أغسطس الجاري، بمشاركة (56) طالبا وطالبة يمثلون (14) دولة.

ونال الميدالية البرونزية الطالب عزام خالد العمري من تعليم جدة، ليرتفع رصيد المملكة في هذه المنافسة الدولية إلى (5) جوائز عالمية، بينها ميدالية فضية و(4) ميداليات برونزية، في إنجاز يعكس التقدم المتسارع الذي تحرزه المملكة في مجالات العلوم المتقدمة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لرعاية الموهبة وصناعة الابتكار.

ويُعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرّته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصة علمية عالمية تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي والآمن للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال الحيوي، وتشجيعهم على ابتكار حلول علمية تُسهم في توسيع تطبيقاته.

وخضع منتخب المملكة لمراحل تدريب وتأهيل مكثفة نظّمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وتتضمن منافسات الأولمبياد اختبارين رئيسيين: أحدهما نظري يُجرى على مدى 5 ساعات، والآخر عملي يُنفّذ خلال المدة نفسها، ويتضمن تجربة أو محاكاة تطبيقية في أحد مجالات العلوم النووية، مع التركيز على تنمية المهارات التحليلية والإبداعية لدى الطلبة المشاركين.