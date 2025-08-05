تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في التحول الرقمي، مع انتشار شبه كامل للإنترنت، وتسارع تبني الخدمات الإلكترونية، وتكامل المنصات الحكومية ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى جعل التقنية أساسا للحياة اليومية والخدمات العامة.

99% انتشار للإنترنت:

بلغ معدل انتشار الإنترنت في المملكة 99% بنهاية 2024، بما يعادل 33.9 مليون مستخدم فعّال، فيما وصل عدد الاتصالات المتنقلة إلى 48.1 مليون اشتراك، بنسبة تفوق 140% من عدد السكان، وأكثر من 99.2% منها عبر شبكات النطاق العريض (3G، 4G، 5G).

كما ارتفعت سرعة الإنترنت المتنقل إلى 124.61 ميغابت في الثانية، والثابت إلى 116.96 ميغابت، ما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميا في جودة الاتصال.

«أبشر».. منصة محورية:

تطبيق أبشر الذي أُطلق عام 2015، يُعد حجر الزاوية في التحول الرقمي السعودي. المنصة تقدم أكثر من 280 خدمة إلكترونية تشمل إصدار الإقامات، وتجديد الرخص، وإدارة شؤون السفر، وتخدم اليوم أكثر من 28 مليون هوية رقمية مفعّلة حتى نهاية 2024.

كما حقق التطبيق 90.39% في مؤشر نضج تجربة المستخدم لعام 2024، ويواصل تحديث خدماته لدمج حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

«توكلنا».. منصة وطنية شاملة:

تطبيق توكلنا الذي انطلق في 2020، تحوّل من أداة لإدارة الجائحة إلى منصة رقمية كبرى تغطي أكثر من 315 خدمة حكومية تشمل الصحة، والتعليم، والعدل، والسياحة، ووصل عدد مستخدميه إلى 32 مليون مستخدم حتى منتصف 2025.

كما تصدّر مؤشر نضج تجربة المستخدم بنسبة 91.29%، وسجّل أكثر من 650 مليون مراجعة للمحفظة الرقمية، إضافة إلى إطلاق بيئة تجريبية للذكاء الاصطناعي (Sandbox) في يوليو 2025 لدعم الشركات الناشئة في تطوير حلول مبتكرة تحت إشراف الجهات المنظمة.

التكامل عبر «نفاذ»:

لتعزيز تجربة المستخدم، جرى ربط «أبشر» و«توكلنا» عبر منصة «نفاذ»، التي توفر هوية رقمية موحدة لأكثر من 530 منصة حكومية وخاصة، وسجّلت أكثر من 3 مليارات عملية تحقق حتى نوفمبر 2024، ما يجعل الهوية الرقمية معيارا رئيسيا للتعاملات الإلكترونية في المملكة.

القطاع الخاص.. شريك:

لم يقتصر التحول الرقمي على الجهات الحكومية، بل انخرط القطاع الخاص بشكل كبير في تقديم الخدمات الرقمية والتفاعلية. ومن أبرز الأمثلة صحيفة «عكاظ»، التي عززت حضورها الرقمي من خلال موقعها الإلكتروني الذي يعمل 24 ساعة يوميا لتقديم الأخبار والمحتوى الصحفي بطريقة احترافية وتفاعلية، ما يجعلها نموذجا للإعلام الرقمي المتكامل الذي يواكب تطلعات القراء السعوديين ويحقق أعلى نسب التفاعل على المنصات الرقمية.

كما كشفت الإحصاءات أن 97.7% من المنشآت السعودية متصلة بالإنترنت، فيما تعتمد 91.3% منها على الخدمات الإلكترونية الحكومية، ما يعكس تكاملا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص في تطبيق مبادئ الحكومة الذكية.

إلى جانب ذلك، دعمت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA مسار الابتكار عبر إتاحة أكثر من 11 ألف مجموعة بيانات مفتوحة لتعزيز الشفافية وتحفيز بناء التطبيقات الذكية.

أرقام تعكس التحول:

* 99% نسبة انتشار الإنترنت في المملكة.

* 28 مليون هوية رقمية عبر «أبشر».

* 32 مليون مستخدم لـ«توكلنا».

* 315 خدمة حكومية في «توكلنا» و280 خدمة في «أبشر».

* 3 مليارات عملية تحقق عبر «نفاذ».

* 90.39% و91.29% نسبة نضج تجربة المستخدم في «أبشر» و«توكلنا».

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