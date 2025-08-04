غادر نيوم مساء اليوم، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وكان في وداعه بمطار خليج نيوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والقنصل العام لدولة الكويت في جدة يوسف التنيب، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت بالمملكة حمد السلوم، والملحق الدبلوماسي بالقنصلية الكويتية في جدة ظافر المطيري.

وكان رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، قد وصل إلى نيوم في وقت سابق اليوم.