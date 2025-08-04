طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 40 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ لإبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة (تحديث دليـل المعايير التخطيطية والتصميمية لمواقف السيارات)؛ لتقدير الطلب على مواقف السيارات والمعايير التصميمية والإرشادات التخطيطية، ومشروع (سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة العربية السعودية)، الذي تسعى من خلاله هيئة النقل إلى تحديد أسس تسعير أجور النقل البري للركاب في المملكة بما يضمن تنظيم الأجور وضمان توفير وسائل النقل بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة للركاب، وطرحت مشروع (لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة)؛ بهدف تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبته، وضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالٍ، وطرحت الهيئة العامة للعقار مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار)؛ الذي يهدف إلى وضع الأحكام التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير)، ومشروع (ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة)؛ وتهدف من خلالهما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنظيم عملية تعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت وإصدار تصاريح لتنظيم وجود عامليها في مواقع عمل المنشآت المستفيدة من خدماتها وضمان وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة للمحتوى الإعلاني للعمالة المساندة التي يتم بثها وعرضه.ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.