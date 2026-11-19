التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ والمفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني برئاسة العضو كيت مالثوس، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.