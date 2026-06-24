تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.