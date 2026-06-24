تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, received a phone call from the Foreign Minister of the Republic of Turkey, Hakan Fidan.
During the call, regional developments and topics of mutual interest were discussed.