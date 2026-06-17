التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة فيينا اليوم، الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا بياته ماينل رايزنجر.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ويدعم الشراكة القائمة بين المملكة وجمهورية النمسا.

وجدد وزير الخارجية تهنئته لجمهورية النمسا بمناسبة انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027 - 2028، معربًا عن تطلعه إلى إسهامها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف.

وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ورحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أهمية البناء على هذه الخطوة لدعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات وتسوية الخلافات.

وتناول الجانبان فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وأكدا أهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة خصوصًا في ظل الفرص النوعية التي تتيحها رؤية المملكة 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة البديلة والتقنيات الحديثة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا عبدالله بن خالد طولة، ومستشارالوزير محمد اليحيى.