استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية البرتغال المعينة حديثاً لدى المملكة لويزا فراغوسو.
وتمنى للسفيرة، التوفيق في مهمات عملها الجديد.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية البرتغال المعينة حديثاً لدى المملكة لويزا فراغوسو.
وتمنى للسفيرة، التوفيق في مهمات عملها الجديد.
The Minister of State for Foreign Affairs, a member of the Council of Ministers and Climate Affairs Envoy, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, received the newly appointed Ambassador of the Republic of Portugal to the Kingdom, Luísa Fragoso, at the Ministry's office in Riyadh today.
He wished the ambassador success in her new duties.