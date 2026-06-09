استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية البرتغال المعينة حديثاً لدى المملكة لويزا فراغوسو.

وتمنى للسفيرة، التوفيق في مهمات عملها الجديد.