استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة، محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أبرز أعمال الجهات بالمحافظة التي تزامنت مع حج هذا العام 1447.