استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة، محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أبرز أعمال الجهات بالمحافظة التي تزامنت مع حج هذا العام 1447.
استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة، محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أبرز أعمال الجهات بالمحافظة التي تزامنت مع حج هذا العام 1447.
The Deputy Emir of the Makkah Region, Prince Saud bin Mishal bin Abdulaziz, received the Governor of Jeddah, Prince Saud bin Abdullah bin Jalawi, at the emirate's headquarters.
The Deputy Emir of the Makkah Region listened to a briefing on the most significant works of the authorities in the province that coincided with this year's Hajj 1447.