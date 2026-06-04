تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, received a phone call from the Foreign Minister of the sisterly State of Kuwait, Sheikh Jraah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.
During the call, regional developments and the efforts being made regarding them were discussed.