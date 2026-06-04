‏تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.