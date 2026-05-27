وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى مدينة ليماسول في جمهورية قبرص اليوم، وذلك للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.
كما سيعقد وزير الخارجية عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مختلف التحديات.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah arrived in the city of Limassol in the Republic of Cyprus today to participate in the informal meeting of the European Foreign Affairs Council.
The meeting is set to discuss a number of regional and international issues.
The Foreign Minister will also hold several bilateral meetings on the sidelines of the meeting to strengthen bilateral relations and exchange views on various challenges.