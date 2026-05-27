وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى مدينة ليماسول في جمهورية قبرص اليوم، وذلك للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

كما سيعقد وزير الخارجية عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مختلف التحديات.