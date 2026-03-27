سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة، بـ 54,8 ملم في بني سعد بمحافظة ميسان، ضمن عددٍ من المناطق التي شهدت هطول أمطار متفاوتة الكميات، وسجّلت القريع بني مالك بميسان 33,4 ملم، وقيا بالطائف 15,3 ملم، وحداد بني مالك بالطائف 15,0 ملم، والصور بالطائف 11,3 ملم، وأبو مروة بالخرمة 11,2 ملم، وميسان 10,5 ملم، والغريف بالخرمة 9,2 ملم، وطريق الهدا الدائري بالطائف 8,2 ملم، وكلٌ من متنزه الهدا بالطائف، وغميقة بالليث 6,0 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 269 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الساعات الأربع وعشرين ساعة، هطول أمطارٍ في مناطق «الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة، والجوف».
وأوضح التقرير أن منطقة الباحة سجّلت 35,2 ملم في برحرح بالمندق، و15,9 ملم في حي النزهة بالباحة، و6,5 ملم في مطار الملك سعود بالعقيق، و6,2 ملم في كرا الحائط بالعقيق، و5,8 ملم في سد العقيق بالعقيق، و5,2 ملم في وادي خيطان ببلجرشي، و3,7 ملم في غليلة بقلوة.
فيما سجّلت منطقة عسير 35,0 ملم في الفوهة ببلقرن، و29,5 ملم في طريق الملك فيصل بالنماص، و22,6 ملم في عفراء ببلقرن، و17,2 ملم في كلٍ من تبالة ببيشة، وحي الشفاء بسراة عبيدة، و12,8 ملم في كلٍ من شعار بأبها، وآل خلف بسراة عبيدة.
وأشار التقرير إلى تسجيل الخفجي بالمنطقة الشرقية 32,9 ملم، والسعيرة بحفر الباطن 32,7 ملم، وطريق عمر بن الخطاب بالسعيرة في حفر الباطن 31,9 ملم، وأم الشفلح بقرية العليا 27,2 ملم، والبطحاء بالعديد 13,2 ملم. وسجّلت محافظة المذنب في منطقة القصيم 25,5 ملم، ورياض الخبراء 16,0 ملم، وكلٌ من محطة التجارب بعنيزة، وحي العليا بالأسياح 15,8 ملم، ومطار الأمير نايف 14,3 ملم، وعنيزة 12,2 ملم، وقبة بالأسياح 11,0 ملم، والبكيرية 9,0 ملم، ودخنة بالرس 8,0 ملم.
وسجّلت منطقة الرياض 23,5 ملم في شقراء، و20,4 ملم في الجبيلة بالدرعية، و20,0 ملم في الحُريّق بشقراء، و17,5 ملم في مزارع خروب بشقراء، و14,4 ملم في خشم ذويبان بالمزاحمية، و12,5 في الزلفي، و11,0 ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، 10,1 ملم في الرويضة بالقويعية.
وبيّن التقرير أن وادي الفرع في منطقة المدينة المنورة سجّل 10,8 ملم، وأبو ضباع بوادي الفرع 10,0 ملم، والفقرة بالمدينة 9,2 ملم، وكلٌ من الحمنة، ومستشفى الحمنة بوادي الفرع 8,2 ملم، واليتمة بوادي الفرع 7,2 ملم، والحسو بالحناكية 6,6 ملم. وسجّلت منطقة تبوك 7,8 ملم في رحيب، و6,4 ملم في الفارعة بالوجه، و5,2 ملم في مطار البحر الأحمر الدولي، و4,8 ملم في كلٍ من مركز جريش الأمني بتيماء، وطريق إبراهيم الخليل بتبوك، و3,2 ملم في الديسة بضباء، و3,0 ملم في كلٍ من الحرجة، ومطار الوجه.
كما سجّلت الحدود الشمالية 5,5 ملم في مطار عرعر، و3,6 ملم في عرعر، و3,2 ملم في أم خنصر بعرعر، و2,6 ملم في الخالدية بطريف، ومنطقة الجوف 4,6 ملم في ميقوع بطبرجل، و2,7 ملم في المرير بسكاكا، و2,6 ملم في محمية الملك سلمان، و2,4 ملم في أبو عجرم بدومة الجندل، فيما سجّلت الشملي في منطقة حائل 2,4 ملم، وموقق 2,0 ملم، وعقدة بحائل 1,6 ملم، والكهفة بالشنان 1,1 ملم، ومنطقة نجران سجّلت 0,9 ملم في بدر الجنوب، و0,5 ملم في مطار شرورة.
The Makkah region recorded the highest rainfall rate in the Kingdom, with 54.8 mm in Bani Saad in the Maysan governorate, among several areas that experienced varying amounts of rainfall. Al-Quraia in Bani Malik, Maysan recorded 33.4 mm, Qiya in Taif 15.3 mm, Hadad Bani Malik in Taif 15.0 mm, Al-Sour in Taif 11.3 mm, Abu Marwah in Al-Khurmah 11.2 mm, Maysan 10.5 mm, Al-Gharif in Al-Khurmah 9.2 mm, Al-Hada Circular Road in Taif 8.2 mm, and both Al-Hada Park in Taif and Ghamaiqa in Al-Lith 6.0 mm.
According to the daily report from the Ministry of Environment, Water, and Agriculture regarding rainfall amounts in all regions of the Kingdom, 269 hydrological and climatic monitoring stations recorded rainfall in the regions of "Riyadh, Makkah, Madinah, Eastern Province, Qassim, Asir, Tabuk, Hail, Northern Borders, Najran, Al-Baha, and Al-Jouf" during the past 24 hours.
The report indicated that the Al-Baha region recorded 35.2 mm in Barhrah in Al-Mundaq, 15.9 mm in Al-Nuzhah neighborhood in Al-Baha, 6.5 mm at King Saud Airport in Al-Aqiq, 6.2 mm in Khra Al-Hait in Al-Aqiq, 5.8 mm at Al-Aqiq Dam in Al-Aqiq, 5.2 mm in Wadi Khaytan in Baljurashi, and 3.7 mm in Ghalila in Qilwah.
Meanwhile, the Asir region recorded 35.0 mm in Al-Fuhah in Balqarn, 29.5 mm on King Faisal Road in Namas, 22.6 mm in Afra in Balqarn, and 17.2 mm in both Tabala in Bisha and Al-Shifa neighborhood in Sarawat Abidah, and 12.8 mm in both Sha'ar in Abha and Al-Khalaf in Sarawat Abidah.
The report noted that Al-Khafji in the Eastern Province recorded 32.9 mm, Al-Su'ayrah in Hafr Al-Batin 32.7 mm, Omar Ibn Al-Khattab Road in Al-Su'ayrah in Hafr Al-Batin 31.9 mm, Umm Al-Shaflah in Al-Qurayyah 27.2 mm, and Al-Batha in Al-Mahd 13.2 mm. The Al-Mudhnab governorate in the Qassim region recorded 25.5 mm, Al-Riyadh Al-Khubar 16.0 mm, and both the Experimental Station in Unayzah and Al-Ulya neighborhood in Al-Asyah 15.8 mm, Prince Nayef Airport 14.3 mm, Unayzah 12.2 mm, Qubbah in Al-Asyah 11.0 mm, Al-Bukayriyah 9.0 mm, and Dukhna in Al-Rass 8.0 mm.
The Riyadh region recorded 23.5 mm in Shuqra, 20.4 mm in Al-Jubailah in Al-Dar'iyah, 20.0 mm in Al-Huraq in Shuqra, 17.5 mm in Khurub Farms in Shuqra, 14.4 mm in Khushm Dhuwaiyan in Al-Muzahimiyah, 12.5 mm in Al-Zulfi, 11.0 mm in Al-Batin Al-Janubi in Al-Zulfi, and 10.1 mm in Al-Ruwaida in Al-Qwai'yah.
The report indicated that Wadi Al-Far' in the Madinah region recorded 10.8 mm, Abu Dhab' in Wadi Al-Far' 10.0 mm, Al-Fuqrah in the city 9.2 mm, and both Al-Hamnah and Al-Hamnah Hospital in Wadi Al-Far' 8.2 mm, Al-Yatmah in Wadi Al-Far' 7.2 mm, and Al-Hassu in Al-Hanakia 6.6 mm. The Tabuk region recorded 7.8 mm in Rahib, 6.4 mm in Al-Fari'ah in Al-Wajh, 5.2 mm at the Red Sea International Airport, and 4.8 mm in both the Al-Jarish Security Center in Tayma and Ibrahim Al-Khalil Road in Tabuk, and 3.2 mm in Al-Disa in Dhuba, and 3.0 mm in both Al-Harjah and Al-Wajh Airport.
Additionally, the Northern Borders recorded 5.5 mm at Arar Airport, 3.6 mm in Arar, 3.2 mm in Umm Khunsar in Arar, 2.6 mm in Al-Khalidiya in Turaif, while the Al-Jouf region recorded 4.6 mm in Maqwa in Tabarjal, 2.7 mm in Al-Murayr in Sakaka, 2.6 mm in King Salman Reserve, and 2.4 mm in Abu Ajram in Dumat Al-Jandal. Meanwhile, Al-Shumlay in the Hail region recorded 2.4 mm, Muaq 2.0 mm, and Uqda in Hail 1.6 mm, and Al-Kahfa in Al-Shanan 1.1 mm, while the Najran region recorded 0.9 mm in Badr Al-Janub, and 0.5 mm at Sharurah Airport.