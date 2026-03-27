سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة، بـ 54,8 ملم في بني سعد بمحافظة ميسان، ضمن عددٍ من المناطق التي شهدت هطول أمطار متفاوتة الكميات، وسجّلت القريع بني مالك بميسان 33,4 ملم، وقيا بالطائف 15,3 ملم، وحداد بني مالك بالطائف 15,0 ملم، والصور بالطائف 11,3 ملم، وأبو مروة بالخرمة 11,2 ملم، وميسان 10,5 ملم، والغريف بالخرمة 9,2 ملم، وطريق الهدا الدائري بالطائف 8,2 ملم، وكلٌ من متنزه الهدا بالطائف، وغميقة بالليث 6,0 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 269 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الساعات الأربع وعشرين ساعة، هطول أمطارٍ في مناطق «الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة، والجوف».

وأوضح التقرير أن منطقة الباحة سجّلت 35,2 ملم في برحرح بالمندق، و15,9 ملم في حي النزهة بالباحة، و6,5 ملم في مطار الملك سعود بالعقيق، و6,2 ملم في كرا الحائط بالعقيق، و5,8 ملم في سد العقيق بالعقيق، و5,2 ملم في وادي خيطان ببلجرشي، و3,7 ملم في غليلة بقلوة.

فيما سجّلت منطقة عسير 35,0 ملم في الفوهة ببلقرن، و29,5 ملم في طريق الملك فيصل بالنماص، و22,6 ملم في عفراء ببلقرن، و17,2 ملم في كلٍ من تبالة ببيشة، وحي الشفاء بسراة عبيدة، و12,8 ملم في كلٍ من شعار بأبها، وآل خلف بسراة عبيدة.

وأشار التقرير إلى تسجيل الخفجي بالمنطقة الشرقية 32,9 ملم، والسعيرة بحفر الباطن 32,7 ملم، وطريق عمر بن الخطاب بالسعيرة في حفر الباطن 31,9 ملم، وأم الشفلح بقرية العليا 27,2 ملم، والبطحاء بالعديد 13,2 ملم. وسجّلت محافظة المذنب في منطقة القصيم 25,5 ملم، ورياض الخبراء 16,0 ملم، وكلٌ من محطة التجارب بعنيزة، وحي العليا بالأسياح 15,8 ملم، ومطار الأمير نايف 14,3 ملم، وعنيزة 12,2 ملم، وقبة بالأسياح 11,0 ملم، والبكيرية 9,0 ملم، ودخنة بالرس 8,0 ملم.

وسجّلت منطقة الرياض 23,5 ملم في شقراء، و20,4 ملم في الجبيلة بالدرعية، و20,0 ملم في الحُريّق بشقراء، و17,5 ملم في مزارع خروب بشقراء، و14,4 ملم في خشم ذويبان بالمزاحمية، و12,5 في الزلفي، و11,0 ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، 10,1 ملم في الرويضة بالقويعية.

وبيّن التقرير أن وادي الفرع في منطقة المدينة المنورة سجّل 10,8 ملم، وأبو ضباع بوادي الفرع 10,0 ملم، والفقرة بالمدينة 9,2 ملم، وكلٌ من الحمنة، ومستشفى الحمنة بوادي الفرع 8,2 ملم، واليتمة بوادي الفرع 7,2 ملم، والحسو بالحناكية 6,6 ملم. وسجّلت منطقة تبوك 7,8 ملم في رحيب، و6,4 ملم في الفارعة بالوجه، و5,2 ملم في مطار البحر الأحمر الدولي، و4,8 ملم في كلٍ من مركز جريش الأمني بتيماء، وطريق إبراهيم الخليل بتبوك، و3,2 ملم في الديسة بضباء، و3,0 ملم في كلٍ من الحرجة، ومطار الوجه.

كما سجّلت الحدود الشمالية 5,5 ملم في مطار عرعر، و3,6 ملم في عرعر، و3,2 ملم في أم خنصر بعرعر، و2,6 ملم في الخالدية بطريف، ومنطقة الجوف 4,6 ملم في ميقوع بطبرجل، و2,7 ملم في المرير بسكاكا، و2,6 ملم في محمية الملك سلمان، و2,4 ملم في أبو عجرم بدومة الجندل، فيما سجّلت الشملي في منطقة حائل 2,4 ملم، وموقق 2,0 ملم، وعقدة بحائل 1,6 ملم، والكهفة بالشنان 1,1 ملم، ومنطقة نجران سجّلت 0,9 ملم في بدر الجنوب، و0,5 ملم في مطار شرورة.