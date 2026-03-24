أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على الأميرة نورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير طلال بن بدر بن سعود، والأمير فيصل بن يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن بن سعد، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.

كما أدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض وكيل إمارة منطقة الرياض سليمان بن محمد القناص، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.