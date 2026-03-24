أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على الأميرة نورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير طلال بن بدر بن سعود، والأمير فيصل بن يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن بن سعد، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.
كما أدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض وكيل إمارة منطقة الرياض سليمان بن محمد القناص، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.
The Prince of Riyadh, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, performed the funeral prayer for Princess Noura bint Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud - may God have mercy on her - after the Asr prayer today (Tuesday) at Imam Turki bin Abdullah Mosque in Riyadh.
Alongside the Prince of Riyadh, the prayer was attended by Prince Turki bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Saud bin Saad bin Abdulaziz, Prince Badr bin Fahd bin Saad Al-Awwal bin Abdulrahman, Prince Muteb bin Thunayan bin Mohammed, Prince Abdulrahman bin Saud Al-Kabeer, Prince Bandar bin Musaad bin Abdulaziz, Prince Dr. Mansour bin Muteb bin Abdulaziz, advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques and Minister of State, member of the Council of Ministers, Prince Muteb bin Abdullah bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Khalid bin Abdulaziz, advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Mohammed bin Nawaf bin Abdulaziz, advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Sattam bin Saud bin Abdulaziz, Prince Turki bin Mohammed bin Abdulaziz bin Turki, Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, special advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Saud bin Abdullah bin Thunayan, Prince Mishaal bin Mohammed bin Saud bin Abdulaziz, Prince Ahmed bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Talal bin Badr bin Saud, Prince Faisal bin Yazid bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Dr. Turki bin Saud bin Mohammed, Prince Bandar bin Saud bin Mohammed, Prince Dr. Abdulaziz bin Sattam bin Abdulaziz, advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Bandar bin Saad bin Khalid, and Lieutenant General Turki bin Bandar bin Abdulaziz, Commander of the Royal Saudi Air Force, Prince Turki bin Mohammed bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Faisal bin Turki bin Abdulaziz, advisor at the Royal Court, Prince Saud bin Abdullah bin Mohammed, Prince Dr. Bandar bin Salman bin Mohammed, Prince Fahd bin Khalid bin Abdullah, Prince Mohammed bin Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Nahar bin Abdullah bin Saud bin Abdulaziz, Prince Dr. Mohammed bin Salman bin Mohammed, Prince Abdulrahman bin Saad bin Abdulrahman bin Saad, Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz, Prince Abdullah bin Khalid bin Abdullah bin Mohammed bin Abdulrahman, Prince Nayef bin Sultan bin Mohammed bin Saud Al-Kabeer, Prince Bandar bin Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Assistant to the Head of General Intelligence, Prince Mishaal bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Saud bin Nasser bin Saud bin Farhan, Prince Salman bin Khalid bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Saud bin Sultan bin Mohammed bin Saud Al-Kabeer, Prince Khalid bin Abdulaziz bin Ayaf, and Prince Mishaal bin Muteb bin Thunayan.
The prayer was also attended by the Deputy Governor of Riyadh, Suleiman bin Mohammed Al-Qanaz, a number of highnesses, princes, officials, and a gathering of citizens.