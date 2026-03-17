أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة ضد دول الخليج العربية، وسبل ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتأكيد على ضرورة بذل الجهود كافة لدعم الاستقرار والأمن.