رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل الله سبحانه أن يعيده على القيادة الرشيدة بالعزة والتمكين، وعلى الشعب السعودي الكريم بالخير والبركات، حاثاً جميع القطاعات على مضاعفة الجهود والأعمال ابتغاءً لوجه الله تعالى، وخدمةً لقاصدي بيته الحرام خلال الشهر الكريم.
The Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, the Emir of the Makkah Region, Prince Khalid bin Faisal bin Abdulaziz, extended his congratulations to the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz, and to the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, on the occasion of the blessed month of Ramadan.
He asked Allah, the Almighty, to grant it to the wise leadership with honor and empowerment, and to the generous Saudi people with goodness and blessings, urging all sectors to double their efforts and work seeking the face of Allah Almighty, and serving those who intend to visit His Sacred House during the holy month.