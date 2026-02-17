رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الله سبحانه أن يعيده على القيادة الرشيدة بالعزة والتمكين، وعلى الشعب السعودي الكريم بالخير والبركات، حاثاً جميع القطاعات على مضاعفة الجهود والأعمال ابتغاءً لوجه الله تعالى، وخدمةً لقاصدي بيته الحرام خلال الشهر الكريم.