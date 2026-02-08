استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم (الأحد)، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا كارلوس راميرو مارتينيز.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, received the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Guatemala, Carlos Ramiro Martinez, in Riyadh today (Sunday).
During the reception, the bilateral relations between the two countries were reviewed, and developments of mutual interest were discussed.