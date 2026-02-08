استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم (الأحد)، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا كارلوس راميرو مارتينيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك.