استقبل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، في قصر البركة بالعاصمة العُمانية مسقط، اليوم (الثلاثاء)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لسلطان عُمان وتمنياتهما له وللشعب العُماني الشقيق مزيداً من التقدم والنماء، فيما حمله سلطان عُمان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان.