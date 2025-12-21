بعد 3 عقود حافلة بالعطاء في ميادين التعليم والإعلام والفن التشكيلي، يترجل التربوي الإعلامي الفنان التشكيلي الزميل بـ«عكاظ» صالح شبرق عن مسيرته الوظيفية، تاركًا خلفه أثرًا مهنيًا وثقافيًا ممتدًا. عُرف شبرق نموذجًا للمربي المثقف، والإعلامي الملتزم، والفنان الذي سخّر موهبته لخدمة التعليم والمجتمع، ليغدو اسمه حاضرًا في الذاكرة التربوية والثقافية لجدة.

الزميل صالح شبرق.

واحتفى منسوبو إدارة تعليم جدة بالزميل صالح شبرق بمناسبة تقاعده، في حفل تكريمي أقيم بإحدى قاعات الاحتفالات الشهيرة بمحافظة جدة، بحضور نخبة من الإعلاميين، والتشكيليين، والشعراء، ورجال الأعمال، إلى جانب عدد كبير من القيادات التربوية ومنسوبي تعليم جدة.

وجاءت الاحتفالية تقديرًا لمسيرة شبرق المهنية الحافلة، التي امتدت لأكثر من 3 عقود في خدمة التعليم وتربية الأجيال، حيث عُرف خلالها بعطائه المتميز وإسهاماته النوعية التي جمعت بين العمل التربوي والإعلامي والفني، ما جعله نموذجًا ملهمًا في الميدانين التعليمي والثقافي.

تعليم جدة يكرّم صالح شبرق.

وتخلل الحفل تقديم فقرات متنوعة، شملت كلمات خطابية عبّرت عن الاعتزاز بما قدمه المحتفى به من جهود مخلصة، إضافة إلى عروض مرئية وثّقت أبرز محطات مسيرته التعليمية والإعلامية، إلى جانب قصائد شعرية ألقاها عدد من الشعراء، جسدت مشاعر الوفاء والتقدير لما تركه من أثر إيجابي.

كما شهد الحفل تقديم عدد من الهدايا التذكارية تعبيرًا عن الشكر والعرفان لما بذله من إخلاص وتفانٍ طوال سنوات عمله، وسط أجواء سادتها مشاعر المحبة والتقدير، وعكست المكانة التي يحظى بها بين زملائه وتلامذته ومحبيه.

تعليم جدة يكرّم صالح شبرق.

وفي ختام الحفل، أعرب الزميل صالح شبرق عن شكره وامتنانه لمنسوبي تعليم جدة، والحضور كافة، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن ما قدمه كان واجبًا وطنيًا ورسالة سامية، ومتمنيًا دوام التوفيق لمسيرة التعليم في المملكة، ومشددًا على استمراره في العطاء عبر الإعلام والثقافة والفن بعد التقاعد.