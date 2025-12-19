أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الموافقة على تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أكد أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمة في بروكسل (الخميس) على العمل على خيار تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027 من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض المشترك من دول التكتل.

وأضاف توسك للصحفيين «نسعى بالتأكيد لتحقيق انفراجة، وهذا يعني موافقة الجميع على أن الأمر يستحق المحاولة وأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون مبررا وجيدا لأوروبا».

ومن إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022 والبالغة 210 مليارات يورو، يوجد 185 مليار يورو في مركز إيداع الأوراق المالية المركزي التابع لشركة يوروكلير في بلجيكا، ولذلك تخشى بلجيكا من أن تكون هدفا لرد انتقامي من روسيا إذا وافقت على الإفراج عن تلك الأمول بموجب خطة الاتحاد الأوروبي.

ووفق مسؤول أمريكي، فإن مبعوثا من الكرملين سيتوجه إلى ولاية فلوريدا الأمريكية لمناقشة خطة اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في إطار الدبلوماسية المتبادلة مع دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو اتفاق محتمل.