أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس غازي بن ظافر الشهراني، قراراً بتعيين الدكتور سعد بن علي الأسمري متحدثاً رسمياً للهيئة.

ويأتي التعيين ضمن جهود الهيئة لتعزيز التواصل المؤسسي مع وسائل الإعلام، ورفع كفاءة تدفق المعلومات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والموثوقية في نقل الأخبار والمستجدات المتعلقة بأعمال الهيئة ومبادراتها وخدماتها.

كما يهدف القرار إلى تسهيل وصول وسائل الإعلام والجمهور إلى المعلومات والإيضاحات ذات الصلة بمشروعات الهيئة وأعمالها، وتعزيز قنوات التواصل الرسمية بما يدعم رسالتها في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.