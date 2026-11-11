أقرّ وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، التي عُقدت في المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله حسن النعيمي.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، أن القرار يأتي في إطار تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل الماضي، بما يعزز قدرات دول المجلس على مواجهة التهديدات والتحديات، ويحافظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من كفاءة في التصدي لها، مؤكداً أن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة، وأن تكامل الجهود العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها.

وأدان البديوي، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المجلس وألحقت أضراراً بالأعيان المدنية والبنى التحتية، كما أدان هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة واستهداف الأماكن المقدسة، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ووقوفها صفاً واحداً إلى جانبها، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومقدساتها.وأشار إلى أن الدورة بحثت عدداً من القرارات الهادفة إلى تعزيز التعاون العسكري الخليجي، والارتقاء بمستوى التكامل والتنسيق بين القوات المسلحة بدول المجلس.