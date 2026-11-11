أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مخرجات الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، أسفرت عن قرارات ومخرجات بناءة تعزز مسيرة التكامل الدفاعي الخليجي، وتسهم في رفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات، بما يكفل أمن دول مجلس التعاون واستقرارها.

ورحب وزير الدفاع بوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية، خلال استضافتها اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على مختلف المستويات في الدورة القادمة.

جاء ذلك، خلال ترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في مملكة البحرين، بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز العمل الدفاعي الخليجي المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة، كما تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتمد مجموعة من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول الأعمال.

وضم الوفد السعودي المشارك رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام عبدالعزيز سيف.