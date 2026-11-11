أثمرت مناقشات مؤتمر الحج، الذي تستضيفه جدة، عن جملة من المفاهيم التي تؤكد حرص السعودية على خدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة، إذ يسلط الملتقى، الذي تشارك فيه دول عدة، الضوء على المسارات الحيوية التي تنتهجها السعودية لتقديم أفضل الخدمات وأيسرها للحجاج والمعتمرين في مختلف الجوانب اللوجستية والصحية والأمنية وخلافها.

غني عن القول، إن الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في المملكة، أعدت كافة خططها للموسم القادم في استمرار لتسجيل النجاحات المتتالية في جودة الخدمة والتأمين وضمان سلامة القادمين من كل أرجاء العالم، كما عزز المؤتمر الجامع كل المحاور التي أسهمت في نجاح المواسم السابقة، بدءاً من وصول ضيوف الرحمن من بلدانهم إلى المطارات والمنافذ حتى مغادرتهم إلى بلدانهم آمنين.

لقد وضعت السعودية كافة إمكاناتها ومقدراتها لتحقيق خطتها في إنجاح الحج عبر الكوادر الوطنية المؤهلة، والتقنيات الذكية عالية المستوى، التي تبدأ من ساعة وصول الحجاج إلى مطارات ومنافذ بلادهم عبر خدمة «طريق مكة» ورقمنة التأشيرات وتسهيل العبور. ولم تغب عن المؤتمر الجامع منصات الابتكار وواحات التقنية، التي أسهمت في المواسم الماضية مع القدرات البشرية في نجاح المواسم دون عوائق أو تحديات.