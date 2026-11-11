أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن منظومة خدمات الحج تجاوزت مرحلة قياس الإنجاز والجاهزية إلى قياس الأثر وجودة تجربة ضيوف الرحمن، كاشفاً عن ارتفاع نسبة رضا الحجاج إلى 93 %، وتجاوز المستهدف البالغ 90 % لعامين متتاليين، وذلك خلال جلسة «حوكمة التنظيمات واللوائح لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن»، ضمن أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج بجدة.

وأوضح مشاط، أن تطوير شركات تقديم الخدمة أسهم في تطبيق نموذج «الباقة الشاملة»، الذي يوحد مسؤولية مقدم الخدمة عن رحلة الحاج منذ ما قبل وصوله حتى مغادرته، فيما أسهم مشروع «الاستعداد المسبق لضيف الرحمن»، في تقليص زمن الإجراءات بالمنافذ إلى نحو 15 دقيقة، بعد أن كان يتراوح بين ساعتين وأربع ساعات.

«أجير الحج» يوفر 160 ألف عامل

من جهته، كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبو ثنين، عن توفير أكثر من 160 ألف عامل عبر خدمة «أجير الحج» خلال الموسم الماضي، بينهم أكثر من 53 ألف عامل سعودي، إلى جانب استفادة أكثر من 8 آلاف منشأة، وتنفيذ أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية أسفرت عن تصحيح أكثر من 2,400 إجراء.

جاهزية إسكان الحجاج

وأكد نائب وزير السياحة عبدالمحسن المزيد، اكتمال توفير الطاقة الاستيعابية المطلوبة لإسكان الحجاج للموسم القادم، مشيراً إلى تنفيذ 30 ألف جولة رقابية خلال الموسم الماضي، للتحقق من جاهزية مرافق الضيافة والتزامها بالخدمات المتعاقد عليها.

الإعلام يوحد الخطط الاتصالية

بدوره، أوضح نائب وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، أن مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج وحّد أكثر من 40 خطة اتصالية حكومية، وحقق المؤتمر الصحفي الحكومي نحو 621 مليون وصول وتفاعل، فيما تستضيف المملكة قرابة 3 آلاف إعلامي محلي ودولي خلال الموسم، وتوفر لهم منصات البث والاستوديوهات والخدمات الإعلامية.

وشهد المؤتمر جلسات متخصصة، تناولت توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحليل البيانات والنماذج التنبؤية، وجدولة مغادرة مجموعات الحجاج، ورفع كفاءة الخدمات الكهربائية، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية تدعم اتخاذ القرار وإدارة الحشود.

الذكاء الاصطناعي لإدارة الحرمين

وفي مجال التقنية، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي الشهراني، توجه الهيئة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في تشغيل مرافق الحرمين، وتعزيز الإدارة الاستباقية خلال أوقات الذروة.

20 مشروعاً

لابتكارات الحج

كما استعرض 20 مشروعاً ابتكارياً تأهلت ضمن «معسكر مستقبل ابتكارات الحج»، توزعت على خمسة مسارات، شملت تجربة الحاج والتشغيل الذكي وإدارة الحشود والاستدامة والتوعية والتدريب، وقدمت حلولاً لتنظيم الإعاشة والأمتعة، ومتابعة الحالات الصحية والإجهاد الحراري، وتسهيل التنقل وإدارة النفايات، وتطوير تدريب العاملين، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.