طرحت وزارة المالية مشروع تعديل لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؛ بهدف مواءمة أحكام اللائحة مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (76)، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التي تُتيح لأصحاب المصلحة إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم قبل إقرار المشاريع، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 28 نوفمبر 2026م.

وشملت المشاريع المطروحة مشروع القواعد المنظمة لممارسة مهنة الاستشارات الجيولوجية، الذي طرحته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ بهدف تنظيم مزاولة المهنة في المملكة، من خلال تحديد شروط ومتطلبات الترخيص، وتصنيف الممارسين وفق مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتحديد مجالات الممارسة والالتزامات المهنية، إلى جانب تنظيم إجراءات الرقابة والنظر في المخالفات، وينتهي الاستطلاع عليه في التاريخ نفسه.

كما طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع تحديث ضوابط إجراءات التراخيص والتصاريح لأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، لمعالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها، وتوضيح المتطلبات والمسؤوليات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع وتحسين جودة تنفيذها، وينتهي الاستطلاع عليه في 28 نوفمبر 2026م.

وبلغ إجمالي المشاريع التي طرحتها المنصة 71 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 32 جهة حكومية، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير المشاريع واللوائح قبل اعتمادها.