ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 6 مقيمين من الجنسيات الأفغانية والباكستانية والهندية واليمنية، مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.



الإبلاغ عن الاعتداء على البيئة



وأوضحت الإدارة أنه تم ضبط 6 معدات تُستخدم في نهل الرمال وتجريف التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ