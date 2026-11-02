نوّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لقطاع البلديات في المملكة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع والأعمال والخدمات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير مفصل عن المشاريع التي تنفذها أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، إلى جانب المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية والتشغيلية.

وكان امير تبوك التقى في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين المنطقة المهندس حسام موفق اليوسف، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر أحمد الخريصي، وناقش اللقاء سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها ومستوى التقدم فيها.