وسّعت الأحوال المدنية نطاق خدماتها الميدانية عبر الوحدات المتنقلة، التي تقدم خدماتها للرجال والنساء في 85 موقعاً بمختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرتي (نأتي إليك) و(موجودين)؛ بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات السجل المدني وإيصالها للمستفيدين في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وشملت الجولات الميدانية عدداً من المواقع التعليمية والجهات الحكومية والمراكز السكانية في مناطق الباحة والقصيم وعسير والشرقية والرياض ومكة المكرمة وحائل والجوف والمدينة المنورة ونجران والحدود الشمالية وجازان؛ وفق جدول زمني يمتد على عدة أيام خلال الأسبوع الجاري.

وتقدم الوحدات المتنقلة مجموعة من خدمات السجل المدني؛ من أبرزها إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على المستفيدين والمستفيدات.

وتُعد الخدمات المتنقلة إحدى أبرز قنوات الأحوال المدنية الميدانية، إذ تتيح الوصول إلى المستفيدين في مواقعهم، وتعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة في مختلف مناطق المملكة، خاصة في المواقع البعيدة عن مقار المكاتب الثابتة.