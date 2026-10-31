نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أنَّ الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والأجزاء المجاورة لها.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.