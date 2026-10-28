وقع البنك السعودي الأول مذكرة تفاهم مع منصة PLAYB0OK، بهدف التعاون في مجالات ريادة الأعمال للمرأة وتبادل المعرفة والخبرات والابتكار في الخدمات المالية.

وجرى توقيع المذكرة في 29 سبتمبر خلال قمة (النساء المشكلات للثروة) في الرياض، التي نظمتها PLAYBOOK بشراكة استراتيجية مع وزارة الاستثمار من خلال استثمر في السعودية، وشارك فيها"الأول" بصفته شريكا معرفيًا. وجمعت القمة أكثر من 3,000 من المستثمرين ورواد الأعمال والقيادات التنفيذية من المنطقة والعالم، لمناقشة دور المرأة المتنامي في الأعمال والاستثمار وصناعة الثروة.

وتشمل مجالات التعاون استكشاف فرص تنظيم مبادرات وفعاليات مشتركة وجلسات لتبادل الرؤى والخبرات حول ريادة المرأة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبادل المعرفة وأفضل الممارسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة في القطاع المالي، بما في ذلك المدفوعات الرقمية وخدمات التقنية المالية.

وبهذه المناسبة، علقت لمى غزاوي، الرئيس التنفيذي للرقابة المالية في الأول: "نؤمن في "الأول" بأن الاستثمار في إمكانات المرأة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني. ومن خلال تعاوننا مع PLAYBOOK نتطلع إلى الجمع بين الخبرة المصرفية والمعرفة والشبكات المهنية لدعم المرأة وتعزيز دورها في قيادة الأعمال والاستثمار وصناعة الثروات. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تمكين السيدات من تحويل طموحاتهم إلى مشاريع تجارية نامية، واستثمارات تحقق قيمة مضافة، وأدوار قيادية تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد".

وقالت وفاء العبيدات، المؤسّسة والرئيسة التنفيذية لمنصة PLAYBOOK: "أنشئت قمة (النساء المشكلات للثروة) لمنح النساء وصولًا أكبر إلى المعرفة وشبكات العلاقات والفرص التي تسهم في تشكيل مستقبلهن المالي. وتأتي مذكرة التفاهم امتدادًا لهذه الرسالة، من خلال ربط مجتمع PLAYBOOK "بالأول" إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المملكة. وسنعمل معًا على تنظيم فعاليات مشتركة وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات ريادة المرأة، والمدفوعات الرقمية، وتوظيف التقنيات المالية في إدارة الثروات وتنميتها".

وتؤكد مذكرة التفاهم التزام "الأول" بدعم المبادرات التي تسهم في نمو الأعمال، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتمكين عضوات المنصة من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعياً واستنارة. كما يعكس هذا التعاون جهود الأول المستمرة لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مجالي الأعمال والاستثمار.

كما تعد PLAYBOOK منصة متخصصة في تمكين المرأة من بناء ثروتها وتنميتها، من خلال التعلم وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية والاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى الخبراء الماليين والفرص الاستثمارية.