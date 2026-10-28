أوضحت الهيئة السعودية للمياه أن الحلول التصميمية التي طوّرتها الكوادر الوطنية خلال الفترة الماضية في مشروعات قطاع المياه في المملكة أسهمت في خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 10٪، مقارنةً بمستويات الاستهلاك المسجلة خلال السنوات الأربع السابقة، بما يعزز كفاءة تشغيل هذه المشروعات ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الهيئة السعودية للمياه، المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، لعدد من مشروعات المياه في منطقتي الرياض والشرقية، لمتابعة تقدم أعمال تنفيذها ودورها في تعزيز موثوقية الإمداد وجاهزية القطاع.

وتعزز المشروعات الجديدة التي صممتها وتنفذها شركات مقاولات سعودية بإشراف كوادر فنية وهندسية وطنية، زيادة كميات المياه المخصصة لمدينة الرياض بنحو 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، وتشمل خطوط أنظمة نقل المياه من المنطقة الشرقية إلى الرياض، وإنشاء أنظمة للخزن في منطقة الرياض، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز المرونة التشغيلية للإمدادات، بما يدعم مواكبة نمو الطلب.

وتأتي الجولة ضمن متابعة الهيئة لتقدم مشروعات البنية التحتية وتعزيز تكامل منظومات المياه، وشملت مشروعات منظومات إنتاج المياه ونقلها وخزنها، واطّلع العبدالكريم على سير أعمالها الإنشائية، ودورها في تحقيق التوازن بين الإنتاج والنقل والتخزين، ورفع جاهزية المنظومة للتعامل مع تغيرات الطلب واستمرار الإمداد في مختلف الظروف التشغيلية.