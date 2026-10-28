أعلنت مجموعة stc نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م، محققةً نموًا في إيراداتها وأرباحها التشغيلية فترة التسعة أشهر الأولى من العام، مدعومًا بقوة أعمالها الأساسية وتسارع نمو شركاتها التابعة، فيما تجاوز صافي ربح الربع الثالث متوسط توقعات المحللين الماليين.

• ارتفعت إيرادات المجموعة فترة التسعة أشهر بنسبة 3.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى 60,096 مليون ريال.

• ارتفع إجمالي الربح فترة التسعة أشهر بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ليبلغ 29,362 مليون ريال.

• ارتفع الربح التشغيلي فترة التسعة أشهر بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ليبلغ 11,282 مليون ريال.

• ارتفعت الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب «EBITDA» فترة التسعة أشهر بنسبة 3.5%، لتصل إلى 19,150 مليون ريال.

• بلغ صافي الربح فترة التسعة أشهر 10,918 مليون ريال، مسجلًا نموًا بنسبة 2.6% بعد استبعاد البنود غير المتكررة في الفترتين الحالية والمماثلة من العام السابق.

• نمت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 9.0% فترة التسعة أشهر، وتسارع نموها فترة الربع الثالث ليصل إلى 18.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• أعلنت المجموعة توزيع أرباح بقيمة 0.55 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2026م، وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة، ليصل إجمالي التوزيعات للمساهمين فترة الأشهر التسعة الأولى إلى 8.2 مليار ريال.

وتعليقاً على النتائج، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان بن محمد الوتيد، أن مجموعة stc فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026م حقّقت نتائج قوية، مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها لتعزيز أعمالها الأساسية في قطاع الاتصالات والأعمال الرقمية، والتوسُّع في مجالات النمو الواعدة، بما يؤكد التزامها بتحقيق قيمة للمساهمين.

وقال المهندس عليان بن محمد الوتيد: «إن الأداء المالي لـ stc استند إلى نمو قوي في الإيرادات بنسبة 3.7% على أساس سنوي فترة فترة التسعة أشهر، مدفوعًا بنمو أعمالها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، وتسارع النمو على مستوى الشركات التابعة، حيث ارتفعت إيرادات وحدة العملاء بنسبة 2.0%، ووحدة النواقل والمشغلين بنسبة 5.1%، والشركات التابعة بنسبة 9.0%».

ويعكس التقدُّم في أداء المجموعة تنويع استثماراتها ومصادر دخلها، وتعزيز تكامل أعمالها في قطاع الاتصالات والمجالات الرقمية، بما يدعم استدامة نموها. كما يعزز تسارع نمو الشركات التابعة دورها في توسيع نطاق أعمال المجموعة والاستفادة من الفرص في الأسواق والقطاعات الواعدة.

وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت مجموعة stc تنمية قاعدة عملائها وتوسيع بنيتها التحتية؛ إذ ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت في المملكة بنسبة 4.8% و4.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 30.6 مليون و6.2 مليون مشترك على التوالي. كما ارتفع عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية بنسبة 7.0% ليبلغ 3.95 مليون منزل، فيما نما عدد أبراج شبكة الجيل الخامس بنسبة 31.5% ليصل إلى 12.38 ألف برج.

وخلال مشاركتها في مؤتمر LEAP 2026، عززت المجموعة تعاونها مع عدد من أبرز الشركات المحلية والعالمية، من خلال اتفاقيات وشراكات لتوسيع شبكات الجيل الخامس وتطوير قدرات الشبكات، وتعزيز خدمات الربط والاتصال لمراكز البيانات، والتوسع في الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، بما يدعم تنوع أعمالها ويرفع قدراتها على خدمة مختلف القطاعات.

وفي إطار توظيف بنيتها التحتية الرقمية لدعم القطاعات الحيوية، أطلقت المجموعة حلًا جديدًا لمواقع شبكات الجيل الخامس المتقدم بصافي انبعاثات كربونية صفري، يسهم في رفع كفاءة الشبكة وسعتها وخفض استهلاك الطاقة. كما دعمت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع في إجراء أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد بين منشأتين صحيتين تابعتين لها في الرياض والظهران.

وتواصل مجموعة stc تطوير أعمالها وقدراتها التشغيلية والاستثمارية، بما يعزز تنافسيتها ويسهم في بناء مستقبل المملكة الرقمي، إلى جانب تطوير الأسواق التي تعمل بها في المنطقة وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.