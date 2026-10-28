سجّلت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) تنفيذ أكثر من 48.9 مليون عملية إلكترونية خلال شهر سبتمبر 2026، في امتداد لدورها في تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين والزوار.

وبلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر منصة (أبشر أفراد) 46,309,398 عملية، فيما سجلت منصة (أبشر أعمال) 2,600,152 عملية. واستحوذت خدمة استعراض الوثائق عبر محفظة الوثائق الرقمية على النصيب الأكبر من الاستخدام، بإجمالي 37,580,936 عملية.

وفي خدمات القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، نفّذت المديرية العامة للأمن العام 3,471,895 عملية إلكترونية؛ منها 3,339,579 عملية عبر الإدارة العامة للمرور، بينما بلغ عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات 2,111,173 عملية، إلى جانب 570,520 عملية عبر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

كما شهدت الخدمات العامة في منصة (أبشر أفراد) إصدار 125,580 تقريراً من خلال خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 1,799 استفساراً عاماً عن البصمة.

وتسهم الهويات الرقمية الموحدة الصادرة عبر منصة (أبشر) في تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات قطاعات وزارة الداخلية بكل سهولة وموثوقية عبر منصات (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة)، إلى جانب الاستفادة من خدمات الجهات الحكومية والخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد (نفاذ).

