تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الهيلينية السيد جيورجوس جيرابيتريسيس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.