تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الهيلينية السيد جيورجوس جيرابيتريسيس.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.
وزير الخارجية ونظيره الهيليني يبحثان تطورات الأحداث في المنطقة
24 أكتوبر 2026 - 20:17 | آخر تحديث 24 أكتوبر 2026 - 20:17
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«عكاظ» (الرياض)
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الهيلينية السيد جيورجوس جيرابيتريسيس.