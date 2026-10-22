في أكتوبر من كل عام، تتوشّح منصات التواصل الاجتماعي باللون الوردي، وتتسابق الحملات في نشر صور الأشرطة الوردية، والرسائل التحفيزية، وقصص الناجيات من سرطان الثدي. وبين هذا الزخم الذي يصنعه الترند، تبرز حاجة لا تقل أهمية عن نشر الوعي بالفحص المبكر؛ أن نقترب من التجربة الإنسانية للمرض، وأن نتحدث عن تفاصيلها التي قد تبدو صغيرة في نظر البعض، لكنها كبيرة في حياة المرأة التي تخوض رحلة العلاج.

فخلف مواعيد المستشفى، ونتائج التحاليل، وخطط العلاج، تقف امرأة تنظر إلى المرآة فتجد أن بشرتها لم تعد كما كانت، وأن شعرها بدأ يتساقط، وأن أظافرها تغيّرت، وأن ملامحها تحمل آثار رحلة لم تخترها. هنا يصبح السؤال أعمق من الجمال بمعناه التقليدي: كيف نحافظ على جودة الحياة، وعلى شعور المرأة بذاتها، بينما يخوض جسدها معركة العلاج؟

حين يترك المرض علاماته على الجلد

سرطان الثدي ليس مرضًا محصورًا في أنسجة الثدي، إنما تظهر بعض علاماته على الجلد، كما أن علاجاته تُحدث تغيرات جلدية متعددة.

ومن المهم التمييز بين العلامات التي تستدعي تقييمًا للكشف عن المرض، والتغيرات التي تظهر بوصفها آثارًا جانبية للعلاج.

فاحمرار جلد الثدي، أو زيادة سماكته، أو ظهور مظهر يشبه قشرة البرتقال، أو حدوث تغيّرات جديدة في الحلمة، تستحق التقييم الطبي، خصوصًا إذا ظهرت بصورة مفاجئة أو استمرت دون تفسير واضح. وقد يظهر سرطان الثدي الالتهابي، وهو نوع نادر لكنه سريع التطور، باحمرار وتورم وسخونة في الثدي، دون وجود كتلة واضحة بالضرورة.

ومع ذلك، لا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود سرطان، إذ قد تنتج عن حالات حميدة أو التهابية أخرى. لكن الرسالة الأهم هي ألا نطمئن إلى غياب الكتلة، وألا نؤجل التقييم الطبي عند ظهور تغيرات غير معتادة.

أما خلال العلاج، فقد تصبح البشرة أكثر جفافًا وحساسية، وقد تظهر الحكة والتشققات والتصبغات، وتتأثر الأظافر، كما قد يحدث التهاب جلدي في المنطقة المعالجة بالإشعاع. وتختلف هذه الآثار بحسب نوع العلاج وجرعته واستجابة الجسم له؛ فبعض العلاجات الكيميائية والموجهة والهرمونية قد تؤثر في الجلد بطرق مختلفة.

وهنا تتجلى أهمية طب الجلدية بوصفه شريكًا في الرعاية الداعمة لمريضة السرطان، لا مجرد تخصص يُعنى بالمظهر الخارجي.

الشعر... أكثر من خصلات تتساقط

لعل تساقط الشعر من أكثر الآثار الجانبية ارتباطًا في الذاكرة الجمعية بالعلاج الكيميائي، وربما لأنه أثر مرئي يصعب إخفاؤه، ولأنه يمس جانبًا عميقًا من إحساس المرأة بأنوثتها وهويتها.

لكن الحقيقة العلمية أن تساقط الشعر لا يحدث مع جميع علاجات السرطان، ولا بالدرجة نفسها لدى جميع المريضات. فبعض أدوية العلاج الكيميائي قد تؤدي إلى تساقط شديد أو كامل، بينما تسبب علاجات أخرى ترقق الشعر أو تغير ملمسه وكثافته. وقد تتسبّب بعض العلاجات الهرمونية والموجهة في ترقق الشعر أو تغيرات في نموه.

والأهم أن تساقط الشعر الناتج عن العلاج الكيميائي يكون مؤقتًا في كثير من الحالات، ويبدأ الشعر عادة في النمو مجددًا بعد انتهاء العلاج، وإن كان ملمسه أو لونه قد يختلفان في البداية. وفي حالات أقل شيوعًا، قد يستمر فقدان الشعر مدة طويلة أو يكون التعافي غير كامل، بحسب نوع العلاج وعوامل أخرى.

ومن هنا، فإن الحديث عن الشعر ليس ترفًا تجميليًا، بل جزء من الاستعداد النفسي للعلاج. فمعرفة ما قد يحدث، ومناقشة الخيارات المتاحة مسبقًا، تمنح المرأة شعورًا أكبر بالقدرة على التعامل مع التغيّرات المقبلة.

ترند الأسبوع

مزيلات العرق وسرطان الثدي... حقيقة علمية أم شائعة لا تموت؟

بين المخاوف المتداولة والحقيقة العلمية تتكرر على منصات التواصل الاجتماعي تحذيرات من استخدام مزيلات العرق، خصوصًا تلك التي تحتوي على أملاح الألمنيوم، مع الادعاء بأنها قد تسبّب سرطان الثدي، أو أن استخدامها بعد إزالة شعر الإبط يزيد من خطر الإصابة بالمرض. لكن هل تستند هذه المخاوف إلى أدلة علمية؟

حتى الآن، لا توجد أدلة علمية موثوقة تثبت وجود علاقة سببية بين استخدام مزيلات العرق أو مضادات التعرق والإصابة بسرطان الثدي. كما لم تثبت الدراسات أن إزالة شعر الإبط أو استخدام هذه المنتجات بعد إزالة الشعر يزيدان من خطر الإصابة بالمرض.

ويكمن أحد مصادر الالتباس في الخلط بين مزيلات العرق، التي تحدّ من الروائح، ومضادات التعرق، التي تقلل إفراز العرق غالبًا باستخدام أملاح الألمنيوم. وقد أُثيرت تساؤلات حول قدرة بعض هذه المكونات على التأثير في الأنسجة، إلا أن الأدلة المتاحة لا تثبت أنها تسبب سرطان الثدي عند استخدامها بالطريقة المعتادة.

الخلاصة:

ليس كل ما ينتشر تحت عنوان «احذري» حقيقة طبية. وعندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي، فإن الأجدر بالاهتمام هو معرفة عوامل الخطورة المثبتة، والالتزام بالكشف المبكر المناسب، ومراجعة الطبيب عند ملاحظة أي تغير غير معتاد في الثدي، بدلًا من الخوف من منتجات لم تثبت علاقتها السببية بالمرض.

سؤال وجواب

6 أسئلة قد تغيّر طريقة فهمك للمرض

هل يمكن أن تصاب المرأة بسرطان الثدي دون وجود كتلة محسوسة؟

نعم. فقد يظهر المرض أحيانًا بتغيرات أخرى، مثل تغير شكل الثدي أو حجمه، أو انكماش الحلمة، أو ظهور إفرازات دموية منها، أو تغيرات في الجلد تشبه التنقّر أو مظهر قشرة البرتقال. وقد لا تظهر أعراض في المراحل المبكرة، لذلك لا يغني الفحص الذاتي عن برامج التصوير والكشف المبكر الموصى بها.

إذا لم يكن هناك تاريخ عائلي للمرض، فهل أكون بمنأى عن الإصابة؟

لا.. وجود تاريخ عائلي، خصوصًا لدى أقارب من الدرجة الأولى، قد يزيد مستوى الخطورة، لكن معظم حالات سرطان الثدي لا تحدث لدى نساء لديهن تاريخ عائلي واضح. وتساعد معرفة التاريخ العائلي وتقييم عوامل الخطورة في تحديد استراتيجية الفحص المناسبة.

هل يمكن أن يؤدي ارتداء حمالة الصدر أو استخدام مزيلات العرق إلى سرطان الثدي؟

لا توجد أدلة علمية موثوقة تثبت أن ارتداء حمالة الصدر أو الاستخدام المعتاد لمزيلات العرق يسبب سرطان الثدي. ومن المهم التفريق بين المخاوف المتداولة على الإنترنت وبين عوامل الخطورة المثبتة علميًا.

هل تعني الخزعة أن السرطان انتشر؟

لا.. الخزعة إجراء تشخيصي يهدف إلى فحص عينة من النسيج وتحديد طبيعة التغيرات الموجودة فيه. وهي لا تعني أن المرض انتشر، ولا ينبغي تأخير الفحوصات اللازمة بسبب هذا الاعتقاد.

هل تساقط الشعر يعني أن علاج السرطان ناجح؟

لا.. تساقط الشعر قد يحدث مع بعض أدوية العلاج الكيميائي، لكنه ليس مقياسًا لفاعلية العلاج. كما أن كثيرًا من علاجات السرطان لا تسبب تساقط الشعر بالطريقة نفسها، وقد تتأثر فروة الرأس بدرجات متفاوتة بحسب نوع الدواء والجرعة.

كيف يمكن للمريضة الحفاظ على صحة بشرتها وتقليل الجفاف والتهيج أثناء علاج سرطان الثدي؟

قد تؤدي بعض علاجات سرطان الثدي إلى جفاف الجلد وزيادة حساسيته وتهيّجه، مما يجعل الترطيب المنتظم جزءًا مهمًا من العناية الداعمة خلال رحلة العلاج. يُنصح باستخدام مرطبات لطيفة خالية من العطور، وتطبيقها بانتظام، خاصة بعد الاستحمام، مع تجنب الماء شديد السخونة والمنظفات القاسية. كما يُفضّل استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، خصوصًا عند زيادة حساسيتها للشمس بسبب بعض العلاجات.