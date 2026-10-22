أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءين الإرهابيين الآثمين اللذين نفذتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدفا مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل شيبة النفطي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأسفرا عن وفيات وإصابات، إلى جانب أضرار مادية في المنشآت المدنية المستهدفة.

وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات الغادرة، تعكس إصرار هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواصلة نهجها الإجرامي في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وجدد تأكيده تضامن دول مجلس التعاون الكامل والثابت مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وصون مقدراتها ومنشآتها الحيوية.