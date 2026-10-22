أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءين الإرهابيين الآثمين اللذين نفذتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدفا مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل شيبة النفطي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأسفرا عن وفيات وإصابات، إلى جانب أضرار مادية في المنشآت المدنية المستهدفة.
وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات الغادرة، تعكس إصرار هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواصلة نهجها الإجرامي في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وجدد تأكيده تضامن دول مجلس التعاون الكامل والثابت مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وصون مقدراتها ومنشآتها الحيوية.
«البديوي» يدين استهداف الحوثيين مطار الملك فهد الدولي وحقل شيبة النفطي
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءين الإرهابيين الآثمين اللذين نفذتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدفا مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل شيبة النفطي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأسفرا عن وفيات وإصابات، إلى جانب أضرار مادية في المنشآت المدنية المستهدفة.
The Secretary-General of the Gulf Cooperation Council, Jassim Mohammed Al-Budaiwi, expressed his strong condemnation and denunciation of the two heinous terrorist attacks carried out by the Houthi militia, which targeted King Fahd International Airport in Dammam and the Shaybah oil field in the Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia, resulting in fatalities and injuries, in addition to material damage to the targeted civilian facilities.
His Excellency affirmed that these treacherous attacks reflect the determination of this Houthi terrorist militia to continue its criminal approach in targeting civilians and vital facilities.
He reiterated the full and steadfast solidarity of the Gulf Cooperation Council countries with the Kingdom of Saudi Arabia, standing united alongside it in facing all that threatens its security, sovereignty, and stability, and supporting all measures it takes to protect its territory, citizens, and residents, and to safeguard its resources and vital facilities.