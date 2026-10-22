أكد أعضاء البرلمان الأوروبي تضامنهم مع المملكة العربية السعودية ودعمهم للحكومة اليمنية الشرعية، مجددين التزامهم بأمن البلدين وسيادتهما وسلامة أراضيهما.

جاء ذلك في قرار اعتمده أعضاء البرلمان، اليوم (الخميس)، أدانوا فيه بشدة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي شنها الحوثيون على المملكة، والتصعيد العسكري داخل اليمن، واصفين هذه الهجمات بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار القرار إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين اليمنيين، وأسهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، داعيًا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الحوثيين، بجناحيها السياسي والعسكري وقيادتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد، والمطالبة بتفكيك قنوات تمويلها وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية وأصول الجهات التي تسهّل أنشطتها.

وطالب أعضاء البرلمان الحوثيين بوقف جميع الأعمال العدائية فورًا، داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي طموحات للسيطرة على الأراضي.

وأدان القرار بشدة الهجمات على المملكة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الخليج في مجالي الأمن والدفاع.