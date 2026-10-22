أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مهارات الأجهزة الذكية المتقدمة للمكفوفين، بمشاركة 15 متدرباً ومتدربة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التمكين الرقمي ودعم الاستقلالية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

ويستهدف البرنامج تنمية المهارات التقنية للمشاركين، من خلال التدريب على الاستخدام المتقدم للأجهزة الذكية والتعرّف على خصائص إمكانية الوصول والتطبيقات المساندة، بما يُسهم في تسهيل شؤونهم اليومية، ورفع كفاءة تواصلهم وتعلمهم وإنجاز أعمالهم بصورة أكثر استقلالية.

كما يركز البرنامج على تطوير القدرات الرقمية وتوسيع الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يساعد المشاركين على تجاوز التحديات المرتبطة بالإعاقة البصرية، ويفتح أمامهم فرصاً أوسع للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

ويأتي البرنامج امتداداً لمبادرات مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الهادفة إلى استثمار قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز اندماجهم في المجتمع عبر برامج تدريبية نوعية، انطلاقاً من دور التقنية كوسيلة فاعلة لتحقيق الاستقلالية وتكافؤ الفرص.